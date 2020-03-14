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İran'da korona virüsü bilançosu artıyor

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi.

14.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:36
İran'da korona virüsü bilançosu artıyor
İran 'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İran, Güncel

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