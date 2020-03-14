İran'da korona virüsü bilançosu artıyor
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi.
14.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:36
İran 'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu