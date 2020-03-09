İran'da korona virüsü can almaya devam ediyor
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 237'ye yükselirken, vak'a sayısı 7 bin 161 olarak açıklandı.
09.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:15
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 237'ye yükselirken, vak'a sayısı 7 bin 161 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede onaylanmış korona virüsü vak'a sayısının 7 bin 161 olduğunu ve ölenlerin sayısının ise 237'ye yükseldiğini açıkladı. Kiyanuş Cihanpur son 24 saat içerisinde bin 595 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek,"Son 24 saat içerisinde 595 yeni vak'a tespit edildi. Bunlardan 43'ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı 237'ye ulaştı" dedi. Cihanpur ülkedeki en fazla korona vak'alarının İran'ın başkenti Tahran, Kum ve Gilan şehirlerinde tespit edildiğini söyleyerek,"Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 2 bin 394 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede onaylanmış korona virüsü vak'a sayısının 7 bin 161 olduğunu ve ölenlerin sayısının ise 237'ye yükseldiğini açıkladı. Kiyanuş Cihanpur son 24 saat içerisinde bin 595 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek,"Son 24 saat içerisinde 595 yeni vak'a tespit edildi. Bunlardan 43'ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı 237'ye ulaştı" dedi. Cihanpur ülkedeki en fazla korona vak'alarının İran'ın başkenti Tahran, Kum ve Gilan şehirlerinde tespit edildiğini söyleyerek,"Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 2 bin 394 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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