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İran'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha öldü iddiası

İran medyası, ülkede korona virüsü nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini iddia etti.

22.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:23İran'da korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha öldü iddiası
medyası, ülkede korona virüsü nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini iddia etti. Bu haberle toplam ölüm sayısının 6'ya yükseldiği aktarıldı.

İran'da korona virüsü vakalarının artış göstermesi, ülke genelinde paniğe neden olurken, İran medyası 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölüm sayısının 6'ya yükseldiğini aktardı. İran Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, resmi kayıtlara göre onaylanmış vaka sayısı 28, ölüm sayısı ise 5 olarak biliniyor.

İran'da korona virüsü nedeniyle yaşanan ilk ölüm 19 Şubat'ta yaşanmıştı. Korona virüsünün İran'da hızla yayılması çevre ülkelerde de paniğe neden olmuş, ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, İran'la sınır kapılarını kapatmıştı. - TAHRAN

Irak, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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