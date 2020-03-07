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İran'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin yaka paça gömüldüğü anların videosu ortaya çıktı

Çin'den dünyaya yayılan ve komşumuz İran'da 145 hayata mal olan koronavirüsle ilgili korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yer alan son görüntülerde, hayatını kaybedenlerin yaka paça gömüldüğü anlar yer aldı.

07.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:36

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 3 binden fazla insanın ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkunç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Sınır komşumuz , salgında en çok can kaybının yaşandığı üçüncü ülke durumunda ve Cumhurbaşkanı Ruhani yakın zamanda "Salgın tüm ülkeye yayıldı" açıklamasını yaptı.

Korkunç gelişmeler, korkunç görüntüleri de beraberinde getirdi. İran'dan gelen görüntülerde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin yaka paça gömüldüğü anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADAKİ KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

İran'da yeni tip Kovid-19 145 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.

İRAN'DA CAN KAYBI 145

İran'da Kovid-19 nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 145'e, vaka sayısı ise 5 bin 823'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 21 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştığını ifade etti.

İran'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin yaka paça gömüldüğü anların videosu ortaya çıktı

İran, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


7.03.2020 14:44:53