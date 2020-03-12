İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.
12.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:41
İran 'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi. - TAHRAN
Kaynak: İHA
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