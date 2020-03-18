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İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi.

İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi.

18.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:46
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi.
İran 'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi. Virüs nedeniyle 24 saatte 147 kişi daha hayatını kaybetti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : İran, Güncel

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