İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi.
İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi.
18.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:46
İran 'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 135'e, vaka sayısı 17 bin 361'e yükseldi. Virüs nedeniyle 24 saatte 147 kişi daha hayatını kaybetti. - TAHRAN
Kaynak: İHA
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