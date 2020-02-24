Haberler » Güncel » İran'da korona virüsü vakası 64'e yükseldi - Haber

İran'da korona virüsü vakası 64'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kesinleşmiş korona virüsü vakasının 64'e yükseldiğini bildirdi.

24.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:41İran'da korona virüsü vakası 64'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kesinleşmiş korona virüsü vakasının 64'e yükseldiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsünden ölen ve onaylanmış vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cihanpur, "Bugün öğleden sonra verilen rakamlara göre 8'i Kum şehri, 1'i Hamedan, 3'ü , 2'si Merkezi, 2'si İsfahan ve diğer 2'si ise Gilan'da olmak üzere toplam 18 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 4'ü hayatını kaybetmiştir" dedi.

Cihanpur, "Rakamlara göre toplam ölü sayısı 12, onaylanmış vaka sayısı ise 64'e yükselmiştir" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?
11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
24.02.2020 15:19:34