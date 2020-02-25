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İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükselirken, 95 onaylanmış vaka olduğu bildirildi.

25.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:45İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15'e yükselirken, 95 onaylanmış vaka olduğu bildirildi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Korona virüsünden etkilenen ve ölenlere ilişkin son istatistikleri açıklayarak, "Şu ana kadar Korona virüsünden ölenlerin sayısı 15 ve onaylanmış vaka sayısı ise 95'tir" dedi. Kiyanuş Cihanpur, "34 kişinin dün öğleden sonradan bugüne virüse yakalandıkları tespit edilmiş ve bunlardan 16 kişi kum şehrinden, 9 kişi Tahran'dan, 1 kişi Fars Eyaletinden, 2 kişinin Mazenderan'dan, 2 kişinin Gilan'dan, 2 kişinin Nişabur'dan, 1 kişinin Geşm adasından ve 2 kişinin de Elburz'dan olduğunu belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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