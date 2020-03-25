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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükselirken, vaka sayısı da 27 bin 17 olarak açıklandı.

25.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:05
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükselirken, vaka sayısı da 27 bin 17 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 27 bin 17'ye, ölenlerin sayısının ise 2 bin 77'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 206 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 143'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 9 bin 625 kişiye ulaştığını ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

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