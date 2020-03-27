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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 378'e yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 378'e yükselirken, vak'a sayısı 32 bin 332 olarak açıklandı.

27.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:00
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 378'e yükseldi
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 378'e yükselirken, vak'a sayısı 32 bin 332 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vak'alarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vak'a sayısının 32 bin 332'ye, ölenlerin sayısının ise 2 bin 378'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 926 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 144'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti.
Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 11 bin 133 kişiye ulaştığını ifade etti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

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