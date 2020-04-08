Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 993'e yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 993'e yükselirken, vaka sayısı 64 bin 586 olarak açıklandı.

08.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:13
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 993'e yükseldi
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 993'e yükselirken, vaka sayısı 64 bin 586 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 64 bin 586'ya, ölenlerin sayısının ise 3 bin 993'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 997 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 121 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 29 bin 812 kişiye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 220 bin 975 korona virüs testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 956 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 993'e yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:03: Polisi gören hırsız, çaldığı süpürgeyi bırakıp kaçtı - Haber 14:02: Muz serasını satıp, kampanyaya 50 bin lira bağışladı - Haber 14:02: Tatvan'da sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Haber 14:02: Denizli'den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır - Haber 14:02: İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 993'e yükseldi - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı - Haber