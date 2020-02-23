Haberler » Güncel » İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Haber

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, toplam vaka sayısının 43 olduğu açıklandı.

23.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:40İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, toplam vaka sayısının 43 olduğu açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, şu ana kadar kesinleşmiş 43 vaka olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini belirtti. Cihanpur, "Dün öğleden sonradan bugün öğlene kadar 15 kişide yeni korona virüsü tespit edildi ve maalesef bunlardan 3'ü hayatını kaybetti. Bu 15 kişinin 7'si Kum şehrinde, 4'ü 'da, 2'si Gilan'da, 1'i merkez eyalette ve 1'i de Tonekabun'da olmak üzere kesinleşmiş vakalara eklenmiştir" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 14:44:55