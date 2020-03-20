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İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 433'e yükseldi

İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 433'e yükselirken, vaka sayısı 19 bin 644 olarak açıklandı.

20.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:40
İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 433'e yükseldi
İran'da Korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 433'e yükselirken, vaka sayısı 19 bin 644 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 19 bin 644 olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 433'e yükseldiğini açıkladı.
Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 237 kişinin korona testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde bin 237 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 149'u hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı bin 433'e ulaştı" dedi.
Cihanpur, "Ülkede Korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 6 bin 745 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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