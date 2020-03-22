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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükselirken, vaka sayısı 21 bin 638 olarak açıklandı.

22.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:40
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi

İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükselirken, vaka sayısı 21 bin 638 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.

Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 21 bin 638'e, ölenlerin sayısının ise bin 685'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içerisinde bin 28 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 129'unun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 7 bin 913 kişiye ulaştığını ifade etti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

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