Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükseldi - Haberler

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükselirken, vaka sayısı 23 bin 49 olarak açıklandı.

23.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:10
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükseldi
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükselirken, vaka sayısı 23 bin 49 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 23 bin 49'a, ölenlerin sayısının ise bin 812'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 411 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 127'sinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 8 bin 376 kişiye ulaştığını ifade etti.
Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne yakalananların yaş ortalamasının 59, ölenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu açıkladı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti

Son Dakika Güncel Haberleri

ZONGULDAK Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor - Haber Çanakkale'de bankalar önündü kuyruk oluştu - Haber Kırsal Mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye... - Haber Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz" - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading