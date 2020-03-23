Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükseldi - Haberler

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükselirken, vaka sayısı 23 bin 49 olarak açıklandı.

23.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:13
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükseldi
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 812'ye yükselirken, vaka sayısı 23 bin 49 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 23 bin 49'a, ölenlerin sayısının ise bin 812'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 411 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 127'sinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 8 bin 376 kişiye ulaştığını ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne yakalananların yaş ortalamasının 59, ölenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem - Haberler Koronavirüse rağmen Türkiye'ye gelen turist sayısı şubatta yükseldi, Çinli turist ise yüzde 82 düştü - Haberler Kamyon hurdacısında korkutan yangın - Haberler TBB Başkanı Feyzioğlu, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi - Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız... - Haberler İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading