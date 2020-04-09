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İran'da koronavirüs 117 can daha aldı

İran'da koronavirüs (Covid–19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

09.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:00
İran'da koronavirüs 117 can daha aldı

İran 'da koronavirüs (Covid–19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 1634 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 66 bin 220'ye yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 231 bin 393 test yapıldığını aktardı. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 32 bin 309 kişi olarak bildirildi. 3 bin 918 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya
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