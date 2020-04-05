Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran'da koronavirüs 151 can daha aldı

İran'da, son 24 saatte 151 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 603'e yükseldi.

05.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:57
İran'da koronavirüs 151 can daha aldı

İran 'da, son 24 saatte 151 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 603'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 483 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 58 bin 226'ya çıktığını duyurdu. Sözcü, ülkede bugüne kadar toplam 189 bin 790 test yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 22 bin 11 kişi olarak bildirildi. 4 bin 57 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İran, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››İran'da koronavirüs 151 can daha aldı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Patrik, koronaya karşı ’mucizevi ikonla’ şehrin etrafında çember çizdi Haberler
Patrik, koronaya karşı "mucizevi ikonla" şehrin etrafında çember çizdi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Trump’tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini Haberler
Trump'tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı Haberler
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak Haberler
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek

Son Dakika Dünya Haberleri

13:22: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 674 ölüm - Haberler 13:22: Sosyal mesafeyi bırakıp kavgaya tutuştular - Haberler 13:22: (Özel) Talihsiz adamın önce motorunu çaldılar, bir gün sonra da duran aracına çarptılar - Haberler 13:21: İzmir'de eski fabrika binasında yangın - Haberler 13:20: Fabrika gibi okul - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi