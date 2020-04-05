İran'da koronavirüs 151 can daha aldı

İran 'da, son 24 saatte 151 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 603'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 483 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 58 bin 226'ya çıktığını duyurdu. Sözcü, ülkede bugüne kadar toplam 189 bin 790 test yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 22 bin 11 kişi olarak bildirildi. 4 bin 57 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA