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İran'da koronavirüs bilançosu artıyor: Can kaybı 2 bin 378'e yükseldi

İran'da, son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 378'e yükseldi.

27.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:25
İran'da koronavirüs bilançosu artıyor: Can kaybı 2 bin 378'e yükseldi

İran 'da, son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 378'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 926 kişide koronavirüs  (Covid-19)  tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 32 bin 332'ye çıktığını duyurdu.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 11 bin 133, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 2 bin 893 olarak bildirildi.

KISITLAMALAR ARTIRILDI

Dünyada koronavirüsün en çok can aldığı dördüncü ülke olan İran'da, gece 00.00'dan itibaren kısıtlamalar artırıldı.

Kısıtlamalar kapsamında şehirlere girişler kontrollü bir şekilde yapılırken, şehir dışından gelenlerin şehre girişine izin verilmiyor. Yasağa uymayanlara para cezasının yanı sıra bir ay boyunca araçlarına el koyma cezası veriliyor.

Önlemler kapsamında, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan işyerleri haricinde diğer işyerlerin kapatılmasına karar verilirken, tüm parklar, eğlence merkezleri kapatıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya

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