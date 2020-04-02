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İran'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 3 bin 160'a yükseldi.

İran'da, son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 124 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.

02.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:16
İran'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 3 bin 160'a yükseldi.

İran 'da, son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 124 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 875 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 50 bin 468'e çıktığını duyurdu.Taburcu edilenlerin toplam sayısı 16 bin 711, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısının ise 3 bin 956 olduğu açıklandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İran, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İran'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 3 bin 160'a yükseldi. - Haberler

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