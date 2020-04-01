Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 bin 36'ya yükseldi

İran'da son 24 saatte 138 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi.

01.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:47
İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 bin 36'ya yükseldi

İran 'da son 24 saatte 138 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 987 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 47 bin 593'e çıktığını duyurdu. Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 15bin 473 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 871 kişi olarak bildirildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İran, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 bin 36'ya yükseldi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
En ilginç koronavirüs tedbiri! Azrail kostümleriyle sokakta gezdiler Haberler
En ilginç koronavirüs tedbiri! Azrail kostümleriyle sokakta gezdiler
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19’a yenik düştü Haberler
Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19'a yenik düştü
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu Haberler
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü

Son Dakika Dünya Haberleri

13:49: F-16'lar Aselsan ile Dostu Düşmanı Bilecek - Haberler 13:49: PlatinumGames, Dördüncü Duyurusu ile Üzdü - Haberler 13:49: Yeni Nesil Apple Watch'larda Touch ID Olacağı Söyleniyor - Haberler 13:49: Ses Analizi ile Corona Virüsünü Tespit Etmek Mümkün - Haberler 13:49: Lüks Otomobil Üreticisi Solunum Cihazı Yapmaya Başladı - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:37: Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haberler 12:14: İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 11:57: İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi - Haberler 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz