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İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi

09.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:02
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti
İran 'da koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İran, Dünya
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