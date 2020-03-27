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İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İran'da Peygamber'den geldi diye esans koklatarak koronavirüs hastalarını iyileştireceğini söyleyen ancak hastalığın daha çok yayılmasına neden olan Murtaza Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

27.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:04

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İran 'da Murtaza Kohinsal isimli bir kişi Peygamber'den geldiğini söylediği kokuyu koronavirüs hastalarına iyileşeceksiniz diye koklattığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HASTALARA ESANS KOKLATTI

İran medyasında çıkan habere göre Anzali kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye giden Kohinsal, hastalara esans koklatarak bu şekilde iyileşeceklerini ifade edip ümit verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra Anzali Savcılığı, Kohinsal hakkında hastaların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

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NE OLMUŞTU?

Murtaza Kohinsal, daha önce bir hastaya mucize ilaç olarak tanıttığı "Peygamber kokusunu" koklattı, ancak hasta 3 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kendi sosyal medya hesabından hastaneye yaptığı ziyareti paylaşan İranlı din adamının hastalardaki maskeleri çıkararak burunlarından içeriye esans damlattığı görülüyor. Bu sırada hastalara "iyileşeceksiniz" mesajı veriyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da 29 bin 406 kişide hastalık tespit edilirken 2 bin 234 kişi hayatını kaybetti.

İran’da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Etiketler: Koronavirüs, İran, Sağlık, Dünya

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüsün etkili olduğu İran'da hastalara Peygamber'den geldi diye esans koklatan sözde din adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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Haberler ›› Dünya ››İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler
Yorumlar (4)
KATIKSIZ:iran mecusilerinin ve mustafa islamoğlu zihniyetinin varacağı son nokta
Cevap Yaz 3 13
ANTİ CEHALET:KENDİSİ DAHA TEHLİKELİ VİRÜS
Cevap Yaz 0 13
AA:İSLAM BUNLARA KALDIYSA BİZDEDE BU TİPLERDEN ÇOK VAY HALİNE. .
Cevap Yaz 1 12
PESİMİST:ahahahaha. bizim burdada cübbe giymiş biri dua icat ediyodu. aralarında bi fark yok.
Cevap Yaz 9 12

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