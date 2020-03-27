İran’da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İran medyasında çıkan habere göre Anzali kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye giden Kohinsal, hastalara esans koklatarak bu şekilde iyileşeceklerini ifade edip ümit verdi.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İran 'da Murtaza Kohinsal isimli bir kişi Peygamber'den geldiğini söylediği kokuyu koronavirüs hastalarına iyileşeceksiniz diye koklattığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Murtaza Kohinsal, daha önce bir hastaya mucize ilaç olarak tanıttığı "Peygamber kokusunu" koklattı, ancak hasta 3 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kendi sosyal medya hesabından hastaneye yaptığı ziyareti paylaşan İranlı din adamının hastalardaki maskeleri çıkararak burunlarından içeriye esans damlattığı görülüyor. Bu sırada hastalara "iyileşeceksiniz" mesajı veriyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da 29 bin 406 kişide hastalık tespit edilirken 2 bin 234 kişi hayatını kaybetti.