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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 872'ye yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.

07.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:06
İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 133 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 89 olduğunu duyurdu.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 872'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 62 bin 589'a ulaştığını bildirdi.
Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 987'sinin durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.
Dünden bu yana 2 bin 803 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 27 bin 39 olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 211 bin 136 olduğunu sözlerine ekledi. İran’da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 872’ye yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

Haberin Videosu :

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.
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