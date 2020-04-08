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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 993'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 121 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 3 bin 993'e, vaka sayısı ise 64 bin 586'ya yükseldi.

08.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:02
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 993'e yükseldi
İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 121 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 3 bin 993'e, vaka sayısı ise 64 bin 586'ya yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 121 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 3 bin 993'e çıktığını açıkladı.
Bunun üzerine ülkedeki toplam can kaybını 4 bin 3 olarak duyuran İran resmi haber ajansı IRNA da haberini düzelterek yeniden yayımladı.
Cihanpur açıklamasında ülkedeki toplam vaka sayısının da 1997 artarak 64 bin 586'ya ulaştığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 946'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 29 bin 812 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 993'e yükseldi - Haberler

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