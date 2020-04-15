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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldi.

15.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:06
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi
İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 777'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1512 artarak 76 bin 389'a ulaştığı bilgisini verdi.
Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 643'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 49 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Güncel
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