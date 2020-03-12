İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 429'a yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi.
12.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:52
İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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