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İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı

17.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:49
İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.

İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına ilişkin çıkarılan genelge hakkında bilgi verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İran, Dünya

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