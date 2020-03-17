İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı
17.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:49
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.
İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına ilişkin çıkarılan genelge hakkında bilgi verdi.
İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına ilişkin çıkarılan genelge hakkında bilgi verdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Haberler
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Haberler
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu