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İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 922'ye yükseldi.

04.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:44İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi
'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 922'ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, başkent 'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 586 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.
Cihanpur, ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye çıktığını belirtti.
552 kişi iyileşerek, taburcu edildi
Cihanpur ayrıca ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 552 kişinin ise iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini aktardı.
İranlı yetkili son olarak en fazla vakaya Tahran ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını dile getirdi.

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

4.03.2020 15:51:07