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İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 194'e yükseldi

İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e vaka sayısı 6 bin 566'ya yükseldi.

08.03.2020 13:48
İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 194'e yükseldi

İran 'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e vaka sayısı 6 bin 566'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 49 kişi daha artarak 194'e ulaştığını, 743 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 6 bin 566'ya çıktığını bildirdi.

ŞEHİRLERE GİRİŞ İÇİN KISITLAMA KONULDU

Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevriliyor.

İran devlet havayolları şirketi IranAir'in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya
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