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İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.

26.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:04İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 44 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Cihanpur, son belirlemelere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının ise 139'a yükseldiğini belirtti.
Cihanpur ayrıca en fazla vakaya Kum ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini belirtmişti.

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

Kaynak: AA

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