Haberler » Dünya » İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi - Haberler

İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi

İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, vaka sayısının ise 43'e çıktığı belirtildi.

23.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:20İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi

'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, vaka sayısının ise 43'e çıktığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 15 kişide daha Covid-19 (koronavirüs) tespit edildiğini, böylelikle kesin vaka sayısının 43'e yükseldiğini, hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının 8'e çıktığını ifade etti.

Ölüm vakalarının 6'sının virüsün ana merkezi Kum kentinde, birinin Mazendaran iline bağlı Tonekabon ve bir kişinin de Merkezi iline bağlı Arak kenti yerlisi olduğu ifade edildi.

Ülkede virüs şu ana kadar 5 ile yayılmış durumda.



Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 14:45:10