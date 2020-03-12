İran'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu
İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetleri iptal edildi.
12.03.2020 01:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 01:08
İran 'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetleri iptal edildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, İran Koronavirüs Komisyonu ve Spor ve Gençlik Bakanlığı ortak kararınca 1. Futbol Ligi dahil olmak üzere, bütün spor organizasyonları durduruldu.
İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, İran Koronavirüs Komisyonu ve Spor ve Gençlik Bakanlığı ortak kararınca 1. Futbol Ligi dahil olmak üzere, bütün spor organizasyonları durduruldu.
İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, İran, Spor
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