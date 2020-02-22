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İran'da koronavirüs paniği: Maskeyle geziyorlar

Covid-19'un (koronavirüs) hızla yayıldığı İran'da, 10 kişinin daha virüse yakalandığı, virüs kapan bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

22.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:53İran'da koronavirüs paniği: Maskeyle geziyorlar

Covid-19'un (koronavirüs) hızla yayıldığı 'da, 10 kişinin daha virüse yakalandığı, virüs kapan bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, tespit edilen yeni vakalarla birlikte ülkedeki koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.

Yetkili, virüs nedeniyle ölen kişi sayısının son vakayla birlikte 5 olduğunu aktardı. Hastalığı kapanlarının çoğunun ya Kum kenti yerlisi olduğu ya da son zamanlara bu şehre uğradıkları kaydedildi.

HALK PANİK İÇİNDE

Bugün itibari ile İran'da 5; dünya genelinde ise 2 bin 360 kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını nedeniyle halk da panik içinde. Başkent Tahran'da da insanların maskelerle dolaştığı görülüyor.



Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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