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İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı

İran'da 'koronavirüs' protestoları başladıSelahattin KACURU, (DHA)- İran'da Covid-19 (koronavirüs) salgınının hızla yayılmasının ardından çok sayıda insan, hastanelerde bulunan yakınlarının daha güvenli başka hastanelere nakledilmesini istedi.

23.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:31
'da 'koronavirüs' protestoları başladı
Selahattin KACURU, (DHA)- İran'da Covid-19 (koronavirüs) salgınının hızla yayılmasının ardından çok sayıda insan, hastanelerde bulunan yakınlarının daha güvenli başka hastanelere nakledilmesini istedi. Birçok hasta yakını, hastane önlerinde protesto gösterisi düzenledi.
İran'da hızla yayılmaya başlayan Covid-19 (koronavirüs) salgınına karşı kentlerdeki hastanelerin tıbbi müdahale konusunda yetersiz kalması vatandaşların tepkisine neden oldu.
İran'ın Gilan eyaletindeki Lahican kentinde bulunan Sayyed al-Shohada Baskiyagorab Hastanesi'nde, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Merkezi (Kanser Merkezi) önünde yürüyüş yapıldı. Hasta yakınları, koroner kalp hastalığı hastalarının başka hastanelere nakledilmesini talep etti.
İran'da 'koronavirüs' protestoları başladı

İran, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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