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Son dakika: İranlı milletvekili Mahmud Sadıki kendisinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı

Son dakika: İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Vekil, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" ifadelerini kullandı.

25.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:03

İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Reformist milletvekili Sadıki, hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" ifadelerini kullandı.

SİYASİ MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILDI

Virüsün tutuklular arasında yayılmasının önlenmesi için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye "siyasi mahkumların serbest bırakılması" çağrısında bulunan Sadıki, bunun siyasi mahkumların ailelerinin bir ricası olduğunu ifade etti.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI DA YAKALANDI

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İrec Harirçi'de de koronavirüs tespit edildi. Bakan Yardımcısı'ndan alınan numunelere yapılan testler de sonuç pozitif çıktı.

TERLEDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İreç Herirçi'nin dün çekilen görüntüleri bugün gelen virüs kaptığı haberlerinin ardından anlam kazandı. Herirçi, dün İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'yle yaptığı basın toplantısında terlediği için sık sık terini sildi. Koronavirüsün öne çıkan belirtilerinden biri; kişide görülen yüksek ateş. Vücut sıcaklığının hızlı ve aşırı bir şekilde artması kişilerde terlemeye yol açıyor.

VİRÜS, TIP FAKÜLTESİ DEKANINDA DA TESPİT EDİLDİ

Kum Tıp Fakültesi Dekanı Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında koronavirüse yakalandığını açıkladı. İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

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Son Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandıSon Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Son dakika: İranlı milletvekili Mahmud Sadıki kendisinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı

Milletvekili, Twitter, Sağlık, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (10)
TİPİTİP:Şu iranlılarda turp gibi beyin var yeryüzünden silinirler yakında
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MELIS:lahana turşusus yıyın harıka mıssss
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KOMSULUK GEREGİ:Bazi bakan ve milletvekillerimiz Iranli meslekdaslarini acilen ziyaret edip gecmis olsun dileklerini sunmali, ''Allah sifalar versin'' demelidirler.
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ZIRT:Birlik beraberlik değil izolasyon ve karantina olacaktı.
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AVNİ:gergedan paçası var onu için onu kökünden hallediyor
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FEMİNEN:Korkmayın ya, kimse ölümsüz değil. Ha bugün , ha yarın.
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CİDERİTİS CONGESTA:adaçayı içsin iyi gelir
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KELLE PAÇACI:kelle paça için canan hocanın tavsiyesi virüs mirüs kalmaz kimsede:)))
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8 4
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ZIRT:Birde öpüşüp vedalaşın çok iyi toplantı olmuş çok zekisiniz.
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ZIRT:Orada ne işin var mal mısınız ne kadar bulaşıcı bilmiyor musunuz , cahil bunlar. Havadan ve tokalaşma ile bile bulaşıyor. Doktorlar o kadar korunmayla bile ölüyor. Hepsi ölürse şaşırmamak gerekir. Hasta hasta toplantı yapıyor hala yuh.
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