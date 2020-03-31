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İran'da koronavirüs sessizliği

Koronavirüs (Covid-19) salgının en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da kısıtlamalar artırılınca ülke sokakları sessizliğe büründü.

31.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:44
İran'da koronavirüs sessizliği

Koronavirüs (Covid-19) salgının en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da kısıtlamalar artırılınca ülke sokakları sessizliğe büründü.

Cuma gününden itibaren sıkılaştırılan tedbirler kapsamında, vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılayan işyerleri hariç diğer işyerlerinin kapatılması kararlaştırıldı. Önlemler kapsamında ayrıca şehirlerarası yolculuklar için sınırlama getirildi. Yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi ve evde kalınmasına yönelik yapılan tavsiyelerin ardından ülkede cadde ve sokaklar boş kaldı.

RUHANİ: KENDİNİ İZOLE ETMEYEN HASTALAR CEZALANDIRILACAK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs tespiti konulan bir kişinin sağlık durumu iyi olsa bile kendini evinde ya da bunun için ayrılan merkezlerde izole etmesi gerektiğini belirtti.

Ruhani,  kısıtlamaya uymayan kişilerin 'diğer insanlara zarar verme' suçlamasıyla cezaya tabi tutulacağını söyledi. Ruhani ayrıca 27 Mart'ta ülke genelinde başlayan kısıtlamaların 8 Nisan'a kadar devam edeceğini, sürenin uzatılmasına ilişkin duruma göre hafta sonu karar verileceğini söyledi.

GAZETELER DİJİTAL OLARAK ÇIKACAK

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren ülkede gazeteler basılı şekilde çıkmayacak. Gazeteler, sanal ve internet üzerinden faaliyetlerine devam edebilecek.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İran'da koronavirüs sessizliği - Haberler

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