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İran'da koronavirüs tedbirleri

Cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmaları TAHRAN - İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor.

11.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:39
Cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmaları
TAHRAN - İran 'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Koruyucu kıyafet giyen itfaiye ekipleri, başkent Tahran 'daki cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.
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İran'da koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler : Tahran, İran, Güncel

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