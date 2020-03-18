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İran'da koronavirüs uyarısı: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir

İran'ın en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan raporda, koronavirüsün ülkedeki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo üzerinde duruldu.

18.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:44
İran'da koronavirüs uyarısı: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran 'ın en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan raporda, koronavirüsün ülkedeki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo üzerinde duruldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İran, Ekonomi

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