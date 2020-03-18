İran'da koronavirüs uyarısı: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'ın en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan raporda, koronavirüsün ülkedeki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo üzerinde duruldu.
18.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:44
İran 'ın en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan raporda, koronavirüsün ülkedeki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo üzerinde duruldu.
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Kaynak: Dunya.com
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