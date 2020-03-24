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İran'da koronavirüs vakalarının sayısı artıyor

İran'da, son 24 saatte 122 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi.

24.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:30
İran'da koronavirüs vakalarının sayısı artıyor

İran'da, son 24 saatte 122 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 1762 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 24 bin 811'e çıktığını duyurdu. Bu vaka sayısının, salgının İran'da tespit edildği 19 Şubat tarihinden bu yana, günlük en fazla vaka sayısı olduğu bildirildi. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 8 bin 913 kişi olduğu ifade edildi.Bugün ülkedeki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nun aldığı yeni kararla birlikte 3 Nisan'a kadar devlet memurlarının dönüşümlü olarak, üçte birinin çalışacağı ve geride kalanların da izinli sayılacağı belirtildi


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Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya

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