İran'da koronavirüse karşı alınan önlemleri uygulamayanlara 1 yıla kadar hapis
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı alınan önlemleri uygulamayanlar ve hastalığını gizleyenler 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
17.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:10
İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı alınan önlemleri uygulamayanlar ve hastalığını gizleyenler 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Mehr Haber Ajansına konuşan üst düzey Yargı Erki Yetkilisi Rıza Mesudifer, Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması ve hastalığın yetkililerden gizlenmesinin halk sağlığına yönelik tehdit eylemi olarak kabul edileceğini belirtti.
Virüsün kalabalık ortamlardaki artış hızına dikkati çeken Mesudifer, "Sergi, festival, alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan sorumlu kişiler, Sağlık Bakanlığının uyarılarını göz ardı edip gerekli önlemleri almazsa halk sağlığını tehdit etmekle suçlanacak ve Ceza Kanunu'nun 688'inci maddesine göre 1 bir yıla kadar hapisle cezalandırılacaklar." ifadelerini kullandı.
Mesudifer, hastalığının farkında olmasına rağmen karantina ya da sağlık merkezlerine başvurmayan kişilerin de söz konusu yasa gereği cezalandırılacağını sözlerine ekledi.
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükselmişti.
Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.
Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti. Sergi, festival, türbeler, müzeler, tarihi mekanlar da kapatılmıştı.
Mehr Haber Ajansına konuşan üst düzey Yargı Erki Yetkilisi Rıza Mesudifer, Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması ve hastalığın yetkililerden gizlenmesinin halk sağlığına yönelik tehdit eylemi olarak kabul edileceğini belirtti.
Virüsün kalabalık ortamlardaki artış hızına dikkati çeken Mesudifer, "Sergi, festival, alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan sorumlu kişiler, Sağlık Bakanlığının uyarılarını göz ardı edip gerekli önlemleri almazsa halk sağlığını tehdit etmekle suçlanacak ve Ceza Kanunu'nun 688'inci maddesine göre 1 bir yıla kadar hapisle cezalandırılacaklar." ifadelerini kullandı.
Mesudifer, hastalığının farkında olmasına rağmen karantina ya da sağlık merkezlerine başvurmayan kişilerin de söz konusu yasa gereği cezalandırılacağını sözlerine ekledi.
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükselmişti.
Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.
Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti. Sergi, festival, türbeler, müzeler, tarihi mekanlar da kapatılmıştı.
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Kaynak: AA
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