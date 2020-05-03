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İran'da koronavirüse karşı arabalı sinema

İran'da koronavirüse karşı arabalı sinemaTahran, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında sinema salonlarının kapalı olduğu İran'da, otomobil içerisinde film izleyebilmek için açık hava sineması kuruldu.

03.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:00
İran'da koronavirüse karşı arabalı sinema
Tahran, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında sinema salonlarının kapalı olduğu İran'da, otomobil içerisinde film izleyebilmek için açık hava sineması kuruldu.
Başkent Tahran'ın simgelerinden biri olan Milad Kulesi otoparkında yapılan film gösteriminde seyirciler, sinema koltuğu yerine araçlarından film izliyor. Filmin sesi ise araçlardaki radyo üzerinden veriliyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sinemaya gidemeyen insanların büyük ilgiyle karşıladığı ve tüm biletlerin bir gün önceden tükendiği gösterim, her gece iki seans halinde yapılıyor.
ÜSTÜ AÇIK SALONA 160 OTOMOBİL SIĞIYOR
160 otomobilin sığdığı üstü açık salonda, ilk film olarak ünlü yönetmen İbrahim Hatemikiya'nın 'Çıkış' adlı filmi ekrana yansıtıldı. Koronavirüsün en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da, bugüne kadar 6 binin üzerinde kişi bu virüsten hayatını kaybetti. İran’da koronavirüse karşı arabalı sinema

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İran, Güncel, Haber

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