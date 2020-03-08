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İran'da koronavirüse karşı sahte içki kullanan 7 kişi öldü, bazıları kör öldü

İran'ın güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti.

08.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:01
İran'da koronavirüse karşı sahte içki kullanan 7 kişi öldü, bazıları kör öldü
İran 'ın güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Ali Birenvend, Ahvaz'daki bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içki kullandıklarını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Irak, İran, Dünya
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