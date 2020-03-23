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İran'da koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olanlar dışındaki iş yerlerinin açılması yasaklandı.

23.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:56
İran'da koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor
İran 'ın başkenti Tahran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olanlar dışındaki iş yerlerinin açılması yasaklandı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatı üzerine Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada, marketler, fırınlar ve eczaneler dışındaki tüm alışveriş merkezleri, mağazalar ve iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.
İran devlet medyasına göre Tahran'ın yanı sıra Tebriz ve Hemedan kentlerinde de alışveriş merkezleri ve mağazaların faaliyetleri durduruldu.
Bugün itibarıyla 1812 kişinin öldüğü ve 23 bin 49 kişiye tanı konulan ülkede salgının en fazla görüldüğü yer olan Tahran'da açıklamanın ardından esnafın yasaklara uyduğu ve kepenk açmadığı görüldü.
Öte yandan, Nevruz Bayramı tatilinin de etkisiyle başkentin ana caddeleri, meydanları ve sokaklarının da bomboş olması dikkatleri çekti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, cumartesi yaptığı açıklamada, market ve eczane gibi iş yerlerinin 24 saat açık kalabileceğini, bu sayede yığılmanın da önleneceğini söylemişti.
Ruhani, kalabalıklardan uzak durulmasını sağlamak için internet üzerinden alışverişi teşvik ettiklerini ve online yapılan satışlarda indirim için talimat verdiğini de belirtmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Tahran, İran, Güncel

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