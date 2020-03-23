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İran'da koronavirüsten 127 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,812'e çıktı.

23.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:42
İran'da koronavirüsten 127 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,812'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur,  son bir günde 1411 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 23 bin 49'a çıktığını bildirdi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 64, virüse yakalananların yaş ortalamasının ise 59 olduğu belirtildi.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının 8 bin 376 kişi olduğu ifade edildi. Cihanpur, 36 milyonun üzerinde kişinin sağlık taramasından geçirildiğini aktardı.

Sağlık taraması, internet, telefon ve az sayıda durumda yüz yüze yapılıyor. Sağlık Bakanlığı bu yöntemle hastanelerdeki gereksiz kalabalığının önüne geçmeği amaçlıyor.


- Tahran
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Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya

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