İran'da koronavirüsten 147 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti.
18.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:53
İran 'da koronavirüs salgını nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti. Salgında ölü sayısı bin 135'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 17 bin 361'e yükseldi.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, son 24 saatte, 147 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 192 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 17 bin 361'e yükseldiğini bildirdi. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı ise 5 bin 710 kişi olduğu ifade edildi.
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Kaynak: DHA
Manşet
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