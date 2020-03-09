İran'da koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti.
09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
İran 'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 43 kişi daha artarak 237'ye ulaştığını bildirdi. Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevriliyor. IranAir'in Avrupa ülkelerine olan seferleri de askıya alınmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İran'da koronavirüsten 43 kişi daha hayatını kaybetti
Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya
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