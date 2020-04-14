Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 683'e yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid–19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.

14.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:01
İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 683'e yükseldi

İran 'da koronavirüs (Covid–19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 574 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 74 bin 877'ye yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 287 bin 359 koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 48 bin 129 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 691 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
Karantinayı ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti Haberler
Karantinayı ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Haberler
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Haberler
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Salgını umursamadan, marketteki ürünlerin tadına bakıp yerine bıraktı Haberler
Salgını umursamadan, marketteki ürünlerin tadına bakıp yerine bıraktı
Çernobil’de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı Haberler
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Haberler ›› Dünya ››İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 683'e yükseldi - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

14:04: Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü - Haberler 14:02: Kafede oyun oynatan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler 14:02: Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi TBMM'de (1) - Haberler 13:59: Başkan Ataç, "Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye... - Haberler 13:57: Belediyeye kızdı buz pistini ateşe verdi - Haberler 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler