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İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 94 artarak 4 bin 777'ye yükseldi.

15.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:09
İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

İran 'da koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 94 artarak 4 bin 777'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 512 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 76 bin 389'a yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 299 bin 204 koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 49 bin 933 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 643 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya
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