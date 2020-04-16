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İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 869'a yükseldi

İran'da koronavirüsten (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 92 artarak 4 bin 869'a yükseldi.

16.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:02
İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 869'a yükseldi

İran 'da koronavirüsten (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 92 artarak 4 bin 869'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 606 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 77 bin 995'e yükseldiğini söyledi. Sözcü, bugüne kadar toplam 310 bin 340 koronavirüs testi yapıldığını duyurdu. Sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 52 bin 229 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 594 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya
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